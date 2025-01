Rail Baltica taotleb üle 325 miljoni euro lisarahastust

„Konkurents Euroopa ühendamise rahastu konkursil on äärmiselt tihe. Siiski oleme positiivse tulemuse suhtes optimistlikud, kuna see rahastus on oluline Rail Baltica ehitustegevuse edenemise kiirendamiseks Eestis, Lätis ja Leedus. Rahastuse tagamine võimaldab meil astuda olulisi samme selle strateegilise taristu valmimisel, mis ühendab Baltimaid Euroopa raudteevõrgustikuga ning tugevdab piirkondlikku ühenduvust,“ ütles RB Rail AS-i ajutine tegevjuht ja juhatuse esimees Marko Kivila.

Järgmisesse rahastamisvooru esitatud ehitustegevused

Ehitus edenes mullu kõikides Balti riikides

2024. aastal edenes Rail Baltica ehitustegevus kõigis kolmes Balti riigis. Eesti ehituslepingud hõlmavad 73,87 kilomeetrit raudtee muldkeha, millele lisaks plaanitakse lähinädalatel sõlmida lepinguid täiendavalt 32,59 kilomeetri ulatuses ehitustöödeks. Lätis on allkirjastatud raamleping põhitrassi ehitustööde teostamiseks, mis katab 228 kilomeetrit, kusjuures esialgne ehitus algab 40-kilomeetrilisel lõigul Leedu piiri lähistel. Leedus on käimas põhitrassi muldkeha ja rajatiste ehitustööd 46,3 kilomeetri ulatuses, samuti on kuulutatud välja hange täiendava 12,1 kilomeetrise lõigu jaoks, mille täiendavad hanked on kavas välja kuulutada 2025. aastal. Tänavu alustatakse Leedus ehitustöid kokku 114 kilomeetri ulatuses.