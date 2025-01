VIDEO | Suvest saab ühe piletiga sõita kogu Harjumaal, tulevikus üle Eesti

Minister Hartmani sõnul on Harjumaa ühispileti pilootprojekt väga oluline samm ühistranspordi kättesaadavamaks muutmisel, kuna puudutab 70 protsenti Eesti ühistranspordi kasutajatest. „Mul on väga hea meel, et pikalt õhus olnud teema on lõpuks jõudnud lahenduseni,“ lausus Hartman.