Valitsuselt positiivse sõnumi saanud ettevõtte juht: meie mõju elektri hinnale oleks keskmiselt 134 miljonit eurot aastas

Investoritena on Energiasalve taga peamiselt Sunly, Alexela, Vool, Combiwood ja Warmeston. Kui esimesed kaks on energiamaastikul tuntumad tegijad, siis Combiwood on puidutöötlemisettevõtete võrgustik. Suuremad omanikud on seal Peedo Pihlak, Virko Lepmets, Toomas Mets, Aimar Varula ning Heiki Vahermets. Ka Warmeston on metsa- ja puiduvaldkonna ettevõte, millest pool kuulub Peedo Pihlakule ning pundis on ka Eimar Lodi, Tanel Mihkelson ja Olari Uuk. Vool OÜ on Peep Siitami ettevõte.