VIDEO | Tallinn investeerib ühistransporti üle 100 miljoni euro. Linnapea: kvaliteedihüpe tuleb väga suur

Lähema aja arendustest on toimumas läbirääkimised naabervaldadega, et pikendada nendesse mõningaid Tallinna bussiliine. Viimsi vallaga on kokkulepe sõlmitud ja Ossinovski kinnitusel pikeneb juba lähikuudel bussiliin nr 1. Lähinädalatel kohtutakse ka Harku ja Rae valla juhtidega.