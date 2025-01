Eesti majandus langes neljandas kvartalis 0,1 protsenti

„Eesti on väike ja avatud majandus ehk väga oluline on see, kuidas läheb meie kaubanduspartneritel. Väga kiiret majanduskasvu Soomes ja Lätis ei prognoosita. Paremini läheb eeldatavasti Leedul ja Rootsil, kus nähakse ette üle 2% suurust majanduskasvu. Samas on need prognoosid, mis tehtud eelmise aasta lõpus. Murelikuks teeb Saksamaa olukord. Just eile jõudis meie meediasse ka info, et Saksmaal vähendati käesoleva aasta majanduskasvu prognoosi 0,8%-lt 0,3%-le. Saksamaa majandust vaevavad struktuursed probleemid, mis põhjustatud energiahindade kasvust,“ selgitas Eamets.