Kuidas valida sobivaim ärilaenu pakkuja?

Laenuandja usaldusväärsus

Ärilaenu taotlemisel tasub eelistada pikalt turul tegutsenud laenuandjaid, kes on usaldusväärse mainega. Hüpoteeklaen on tegutsenud Eestis enam kui 15 aastat ja olnud pika aja jooksul turuliider kinnisvaralaenu andjate seas.

Hüpoteeklaen väljastab ärilaenu nii tegutsevatele kui ka alles alustanud ettevõtjatele. See tähendab, et laenu on võimalik taotleda nii uue ettevõtte käivitamiseks kui ka tegutseva ettevõtte laiendamiseks, tootmise sisseseadmiseks või muude plaanide rahastamiseks.