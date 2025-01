Kuulujutt osutus tõeks. Saksa lennufirma Lufthansa ostab Air Balticus osaluse

„Lufthansa on lennundussektoris rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud ettevõte ja see annab hea hüppelaua airBalticu kasvuks ja ka lisakapitali kaasamiseks,“ rõhutas peaminister.

Läti Delfi teatel näevad lepingu tingimused ette, et ettevõtte baas jääb Riiasse ja lennuühendust ei vähendata. Riigile jääb endiselt enamus lennufirma aktsiatest. Tehing tagab Air Balticule täiendava rahastuse ja toetab selle kasvustrateegiat, mis hõlmab wet lease lepingute laiendamist.

Kokkuleppe kohaselt investeerib Lufthansa Air Balticusse 14 miljonit eurot, mille eest saab ettevõttes vähemusosaluse. Samuti annab see investorile koha lennufirma nõukogus.

Täpsemalt omandab Lufthansa Air Balticu konverteeritavad aktsiad, mis annab Lufthansale 10%-lise osaluse, mis pärast Air Balticu IPO-t konverteeritakse lihtaktsiateks. Pärast IPO-t määratakse Lufthansa Groupi osalus kindlaks võimaliku IPO turuhinnaga. Tehinguga nähakse ette, et Lufthansa Groupile kuulub pärast võimalikku börsile minekut vähemalt 5% airBalticu osalus. Tehing on kavas lõpule viia 2025. aasta teises kvartalis ning see sõltub konkurentsiõiguslikust läbivaatamisest.