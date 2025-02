Nädala lõpus tehakse ajalugu. Mida tähendab Eesti Venemaa sagedusalast lahkumine?

See tähendab, et kui EstLink 2 ankruga puruks tõmmati, andsid Soomest tulemata jäänud elektri meile esmalt Venemaal paiknevad elektrijaamad. Eleringi andmed näitavad, et kui kaablirikke eel liikus elekter veel Eestist Venemaale, siis hetk pärast intsidenti saabus Leningradi oblastist Eesti poole elektrit koguni 414-megavatise võimsusega. Seda on poolteist korda rohkem, kui suudab toota täisvõimsusel töötav Auvere elektrijaam.