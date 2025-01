Telia käive vähenes eelmisel aastal

Tugevdatakse küberturvet

Lisaks on Telia viimase aasta jooksul kasvatanud ca 50% oma küberturbe lahenduste äri. „Äärmiselt positiivne on näha, et meie kliendid mõistavad küberturbe olulisuse kasvu tänases olukorras. Kuigi küberrünnakute mahud on Eesti ja siinsete äriklientide vastu viimastel aastatel kordades suurenenud, pole enamus meie kliente neid tunnetanud. See on saavutatud tänu sellele, et oleme püsivalt investeerinud turbelahendustesse, mis aitavad blokeerida võimalikke ohte võrguliikluses juba enne klientideni jõudmist,“ lisas Haljand.