Eesti taastuvenergia toodang on tõusuteel

Kasvu toetas päikese- ja tuuleelektrijaamade lisandumine

Toetatavale tuuleenergiale seatud piirmäär – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas – eelmisel aastal ei täitunud. Kokku maksti tuulest toodetud taastuvelektrile toetust 26 miljonit eurot, mis on 2023. aastaga võrreldes 28 protsenti rohkem.

Päikeseenergia toodang kasvas poole võrra 693 gigavatt-tunnilt 1005 gigavatt-tunnini. Aasta lõpu seisuga on päikese tootmisvõimsus kasvanud 50 protsendi võrra 1210 megavattini, millest toetusskeemidesse on registreeritud 460 megavati ulatuses tootmisvõimsusi. Toetust saavate päikeseelektrijaamade võimsus kasvas aastaga vaid neli protsenti.

Päikeseenergia toetuste maht püsis stabiilne ja päikesest toodetud elektrienergiale maksti 2024. aastal toetust 27 miljonit eurot. Päikese tootmisvõimsuste lisandumine on tekitanud olukorra, kus päikesepaistelistel tundidel on väga madal või negatiivne elektribörsihind ning see mõjutab toetuste summat, sest negatiivsetel tundidel tootjatele toetust ei maksta. Võrku ühendatud päikeseelektrijaamade mõjul oli päikeselistel tundidel börsihind 26 protsendi võrra madalam kui aasta keskmine börsihind.