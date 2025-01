Eesti 200: eesmärk on saavutada elektri hinnaks 6,5 senti kilovatt-tund

„Eesti 200 seisis juba parlamendivälise erakonnana selle eest, et Eestil oleks olemas energeetika pikk plaan, ning nüüdseks on see tehtud. Selle tulemusel ei ole me 10 aasta pärast samas seisus, kus me impordime väga palju elektrienergiat ja see on tarbijatele kallis,“ ütles Kallas. „Paraku on energeetika selline valdkond, kus kiireid muutusi pole võimalik teha ning eelmiste valitsuste tegemata töö tõttu neid kahjusid täna kanname.“