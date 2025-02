KASULIK | Kuidas vältida sissetuleku kadumisel makseraskustesse sattumist?

Kui kodukindlustuse olemasolu on tänaseks päevaks juba iseenesestmõistetav, siis laenumaksekindlustuse hüvesid on hakatud alles viimastel aastatel rohkem mõistma. Oluline on nendel kindlustustel vahet teha – kui kodukindlustus kaitseb kahjude eest, mis tekivad kodule või seal olevale varale, siis laenumaksekindlustus kaitseb inimest ennast.

Näiteks aitab laenumaksekindlustus, kui inimene koondatakse või tööandja on oma lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt rikkunud ja seetõttu otsustatakse tööleping lõpetada. Samuti aitab laenumaksekindlustus juhtudel, kus kindlustatu kaotab töövõime haiguse või õnnetuse tõttu. Sealjuures on oluline, et tervisejuhtum oleks kinnitatud meditsiiniliste dokumentide või diagnostiliste testidega.

Laenumaksekindlustus katab üldjuhul nii igakuiste laenumaksete põhi- kui ka intressiosa. Kindlustuse maksumus ja täpsemad tingimused sõltuvad konkreetsest laenulepingust ning kliendi sõlmitud poliisist.

Üks õnnetus võib säästudesse lüüa suure augu

Statistika näitab, et töökoha kaotus ja ajutised terviseprobleemid on olulised põhjused, miks inimesed satuvad rahalistesse raskustesse. Eriti tekivad probleemid siis, kui majanduses on keerulisemad ajad. Statistikaameti andmetel oli 2024. aasta kolmandas kvartalis töötuse määr 7,4%. Võrreldes aasta varasemaga oli töötuid 1500 võrra rohkem.

Teada tõde on, et ootamatute kulude jaoks peaks inimesel olema nn meelerahufond ehk säästud, mis kataksid ära vähemalt kolme kuu kulud. Ideaalis võiksid need olla jaotatud ka erinevate tähtajaliste ja kogumishoiuste vahel, et need intressitulu teenides ajas kasvaksid.

Kõigil aga sääste ei ole või ei pruugi nendest säästudest alati piisata. Näiteks võib juhtuda, et inimene ei leia kohe uut töökohta või töövõimetus püsib pikemat aega, kuid tuhandetesse eurodesse ulatuvaid laenumakseid tuleb laenumaksekindlustuse puudumisel ikkagi tasuda.

Kellele sobib laenumaksekindlustus?