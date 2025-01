Ain Hanschmidt: see on kohutav, see ei ole maksufestival, vaid maksupalagan

Ain Hanschmidt ütleb intervjuus, et kaitsetööstuse kõrval tuleb mõelda ka majandusele. Ka Vene sõjategevuse ühe peamise koordinaatori kindal Gerassimovi (Venemaa kindralstaabi ülem – toim) doktriin algab sellega, et esmalt tuleb nõrgestada vastaspoole majandust. Intervjueerija Multer ja Hanschmidt on aastakümneid tagasi töötanud koos Eesti Ühispangas (nüüdses SEB-s).