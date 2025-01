Kiirtoidukettide konkurents Eestis püsib tihe

Konkurentide võrdlus: kellel on parim positsioon?

Hesburger on jätkuvalt kõige külastatavam kiirtoidukett Eestis, mida regulaarselt külastab 23% vastanutest. Sellele järgnevad McDonald’s (15%), KFC ja Burger King, mida külastab regulaarselt vaid 5% vastanutest.

Hesburgerit eelistab 33% vastanutest, mis on 3% kõrgem kui 2023. aastal, McDonald’si toetus püsib stabiilsena 28% juures. Kuigi McDonald’s juhib spontaanse tuntuse osas (42% vs Hesburgeri 34%), edestab Hesburger teisi brände hinna-kvaliteedi suhte, mugavate asukohtade ja kiire teeninduse osas.

KFC ja Burger King on jätkuvalt marginaalsemate tulemustega, jäädes maha nii regulaarkülastuste kui eelistuste osas.

Hesburger tuleb liidrina esile enamustes küsitluse kategooriates. Kiire nälja kustutamiseks on Hesburger esimene valik 45% vastanutest, võrreldes McDonald’si 31%-ga. Lisaks on Hesburger populaarseim perega väljas söömiseks (24%) ja võrdselt McDonald’siga eelistatud sõpradega aja veetmiseks (19%).

Socio uuringukeskuse juhi Olavi Eikla sõnul näitab uuring, et tarbijad hindavad kõrgelt hinna ja kvaliteedi suhet ning kiiret ja mugavat teenindust. Samas püsib konkurents tihe, eriti spontaanse tuntuse ja brändi nähtavuse osas.

Keskkonnasõbralikkus ja jätkusuutlikkus

Hesburgeri juures tuuakse esile, et ettevõte pöörab suurt tähelepanu uuenduslike ja keskkonnasõbralike lahenduste pakkumisele. 45% vastanutest toetab nulljäätmete põhimõtteid ning 41% on valmis maksma rohkem jätkusuutlike lahenduste eest. Nooremate tarbijate seas on mobiilirakendus ja digitaalsed tellimislahendused eriti hinnatud, aidates kiirendada teenindust ja parandada kliendikogemust.