Uuring: eestlaste majanduslik toimetulek on paranenud

Kui kaks aastat tagasi märkis kokku 10 protsenti Eesti inimesest, et vajavad teistelt rahalist abi, siis 2024. aasta alguseks tõusis see number 15 protsendi peale ning on nüüd 2025. aasta alguseks langenud taas tagasi üheksa protsendi juurde. Citadele Balti jaepanganduse juht Edward Rebane selgitas, et väga selgelt mõjutas neid arve euribori kiire kasv ja nüüdne langus ning just Eestis olnud erakordselt suur hinnatõus.

Osa inimesi saab endiselt hakkama, osa vajab abi

„Sama küsitlus Lätis ja Leedus näitas, et seal ei tõusnud finantsilist abi vajavate inimeste arv möödunud aastal nii nagu see hulk tõusis Eestis,“ märkis Rebane. Sellel aastal on kasvanud ka nende inimeste hulk, kes vastasid küsitluses, et nende lähedastest keegi abi ei vaja. Kui möödunud aastal oli vastajaid 22 protsenti, siis nüüd on neid 25 protsenti.

Citadele küsitluse järgi vastas selle aasta alguses kokku viiendik ehk 20 protsenti Eesti inimestest, et praegune majanduslik olukord pole neid oluliselt mõjutanud ning nad jätkavad rahaliselt lähedaste toetamist samal tasemel kui varem. Sama hulk ehk 20 protsenti on neid, kes märkisid, et paraku nad enam samas mahus toetust anda ei saa. Kokku 19 protsenti Eesti inimestest vastas, et nemad kedagi finantsiliselt ei abista.

Kui muidu on arvamus, et eriti kehvas finantsilises seisus on pensioniealised, siis Citadele küsitlus näitab pigem vastupidist. „Näiteks vanusegrupis 18–29 vastas kokku 16 protsenti, et nemad ise vajavad finantsilist abi, kuid 60 kuni 74-aastaste seas märkis nii keskmisest vähem ehk vaid seitse protsenti. Mõningad erinevused olid ka piirkonniti, kus keskmisest rohkemate abivajajate hulgaga paistsid silma näiteks Pärnu-, Lääne- ja Saare maakonnad,“ selgitas Rebane.