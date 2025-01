Enne maksude maha arvestamist on miinimumpalk kõige madalam Lätis (740 eurot). Sellele järgneb Eesti 886 euroga ja kõige kõrgem miinimumpalk on Leedus (1038 eurot), kirjutab Läti Delfi . Kuna Leedus on töötaja ja tööandja poolt tasutud maksude suurus teistest lähiriikidest drastiliselt erinev, ei anna maksueelsete palkade võrdlus täit pilti.