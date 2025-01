Peagi saab esitada tuludeklaratsiooni: kuidas selleks ette valmistuda?

MTA tulumaksu osakonna teenusejuhi Riina Randver-Sõeri sõnul ei pea tulude deklareerimisega kiirustama. Tulude deklareerimine algab 15. veebruaril ja seda saab teha 30. aprillini.

„Selles, et deklareerimise ajaks oleksid kehtivad dokumendid ja PIN-koodid olemas, tasub veenduda juba praegu. Vajadusel jõuad dokumente veel uuendada,“ märkis Randver-Sõer.

Kui ID-kaart on kaotanud kehtivuse, tuleb esmalt taotleda uus dokument Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses. Kui sul on olemas nõuetekohane foto, allkirjanäidis ja sõrmejäljed, siis võtab dokumendi taotlemine iseteeninduses aega vaid mõne minuti.

Kui fotot, allkirja ja sõrmejälgi ei ole, saab neid tulla tegema PPA teenindussaali digikioskisse. Digikioski kasutamiseks ei ole vaja aega ette broneerida ja pärast kioskis toimingute tegemist saab jätkata dokumendi taotlemist iseteeninduses.

PPA identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram selgitas, et ID-kaardi asemel saab e-MTAsse sisse logimisel autentimisvahendina kasutada ka Smart-ID-d või Mobiil-ID-d. „Kui need sisselogimisvõimalused on olemas, siis tasub kasutada neid, sest ID-kaardi uute PIN-koodide saamiseks tuleb tulla PPA teenindusse kohapeale ja uute koodide saamiseks tasuda riigilõivu 10 eurot,“ lisas Abram.

RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Anna Õuekallas rõhutas, et lisaks kehtivatele dokumentidele ja PIN-koodidele tuleb e-teenustesse sisenemiseks tagada ka turvalised ja toimivad seadmed ning süsteemid. „Oluline on kasutada uusimat ID-tarkvara, mis on saadaval ID-kaardi veebilehelt, ning veenduda, et ka arvuti viirusetõrjesüsteem on ajakohane,“ ütles Õuekallas.

Eelmise aasta tulusid on kõige mugavam ja lihtsam deklareerida maksu- ja tolliameti e-keskkonnas. Et sinna pääseda, on vaja kehtivat ID-kaarti, Smart-ID-d või Mobiil-ID-d koos kehtivate PIN-koodidega.

Euroopa Liidu liikmesriikide e-ID kasutajad pääsevad e-MTAsse nõuetele vastava e-ID olemasolul. Sisse logimine toimub riigi autentimisteenuse kaudu.