„Siinsel turul on tohutu potentsiaal.“ Eesti ettevõtted tutvustavad end USA läänerannikul

Delegatsiooni juhi Mariin Ratniku sõnul on ettevõtetega ühisvisiidid uute kontaktide leidmiseks kasulikud: „Suur osa maailma tehnoloogiettevõtteid tegutsevad just siin San Francisco ja Portlandi piirkondades ning meie ettevõtjate jaoks tähendab see erinevaid võimalusi. Olgu see investorite või klientide leidmine, arenduskoostöö või mingi muud tüüpi partnerlus.“ Ratnik lisas, et majanduslikust mastaabist annab aimu tõsiasi, et ainuüksi California majandus oleks eraldiseisvalt maailmas viies.