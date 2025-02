RAHA JÄLGEDEL | Investorite miljardi euro üle rõõmu tundnud valla plaanidest kadus poole aastaga 900 miljonit

Eestis on vähe piirkondi, mida tõstetakse esile eeskujuliku välisinvesteeringute riiki meelitajana. Ida-Virumaa, Paldiski – nende puhul võiks eeldada, et seal midagi toimub – ajalooline tööstuspiirkond või vähemalt korralike sadamate ja raudtee olemasolu. Aga Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) välisinvesteeringute osakond räägib ka Põhja-Pärnumaast.

„Kus see asub?“ küsisid kolleegid eelmisel suvel, kui kuulsid minu sinna sõitmisest. Läksin kohale, sest räägitakse, et just Põhja-Pärnumaale saabuvad lähiaastatel kõige suurema rahakotiga investorid.