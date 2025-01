Kiisal paigaldatakse Mandri-Euroopa võimsaima akupargi vundamenti

„Kiisa akupark tugevdab ja stabiliseerib Eesti elektrivõrku, pakkudes sagedusreservi ja siludes hinnakõikumisi. Selle maht on ühendusvõimsuse osas märkimisväärne ja see võimaldab sügisel tööle asudes kiiret ja tõhusat reageerimist elektrivõrgu sageduse muutustele. Seega annab lahendus tuge kogu piirkonna varustuskindlusele ja võimaldab tõhusamalt integreerida erinevat liiki taastuvenergiaallikaid,“ sõnas WiSo Engineering OÜ elektritööde valdkonnajuht Risto Virveste.

Eveconi esindaja Karl Kulli sõnul on projekt suur samm tagamaks Eesti salvestuseesmärke. „Ehitades täna koos Eesti ettevõtte WiSo Engineeringuga Mandri- Euroopa suurimat akuparki, siis see on ajalooline hetk kogu Eesti energeetika sektorile, aga samuti meie piirkonnale sünkroniseerimisel Euroopa võrguga,“ sõnas Karl Kull. „Lisaks pargi enneolematule võimsusele on objektile juba paigaldatud Eestis ainulaadne 330 kV pingel töötav maa-alune kaabel akupargi ja Eesti põhivõrgu ühendamiseks. Tavapäraselt kasutatakse selliste lahenduste juures aga 330 kV õhuliine,“ lisas Kull.