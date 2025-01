Üha enam naisi püüdleb tippjuhi rolli – naisjuhtide kiirendisse kandideeris rekordarv osalejaid

Naisjuhid soovivad end kuuldavaks teha

Naisjuhtide kiirendi peakorraldaja, Eesti kaubandus-tööstuskoja teenuste direktor Piret Potisepp märkis, et kolmandat korda toimuv kiirendi kujuneb iga aastaga üha enam osalejate nägu. „Tõeliselt rekordiline huvi on märk sellest, et oleme õigel teel. See sunnib veelgi enam pingutama, et programm vastaks osalejate ootustele ja toetaks just neid oskusi ning väljakutseid, millega naisjuhid silmitsi seisavad,“ ütles ta.