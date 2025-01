Vähenenud tasud ja head tulemused. Kas pensionifondide edu jätkub ka 2025. aastal?

Edu taga olid mitmed tegurid

Edu taga on olnud mitmeid tegureid, kuid suurimaks mõjutajaks oli Ühendriikide majanduse tugev kasv. „USA tarbijad jätkasid aktiivset tarbimist ning suurettevõtted, mida sageli nimetatakse „maagiliseks seitsmeks“, näitasid aasta jooksul väga häid tulemusi,“ selgitas ekspert. Need firmad on olnud märkimisväärne majanduskasvu jõud, kandes oma edu edasi ka pensionifondidesse.