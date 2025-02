Soome suurpanga juhi sõnum eestlastele: põhi on läbitud, aeg on muutuda optimistlikumaks!

OP Corporate Banki juht Katja Keitaanniemi sõnas Ärilehele, et suurettevõtted on hakanud taas uskuma, et majandus pöörab kasvule, mida peegeldab ka panga nägemus, et tänavu kasvab Soome majandus 1,7%. Sealhulgas on näha ka tarbimise taastumist.