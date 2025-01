Tööandjad saavad töötajate tervisesse senisest paindlikumalt panustada

Aasta alguses jõustunud tulumaksuseaduse muudatuste järgi on maksuvabad kõik mõistlikud kulud, mida tööandja teeb ohutu töökeskkonna tagamiseks. Varasemalt loeti tervise edendamise kulu ettevõtlusega seotuks ainult siis, kui see oli seotud töötervishoiuteenusega. Uuenduse järgselt saavad tööandjad erisoodustusmaksuta kaasata psühholooge nii tööstressi ennetamiseks kui ka vaimse tervise probleemide varajaseks märkamiseks.

Ennetamine aitab pikemat ja tervemat elu elada

Terviseministri Riina Sikkuti sõnul on see oluline samm, mis võimaldab tööandjatel panustada töötajate heaolusse. „Terviseprobleemide ennetamine aitab inimestel elada pikema ja tervema elu. Seetõttu on mõistlik luua maksukeskkond, mis julgustab ja toetab ettevõtjaid oma töötajate tervisesse panustama,“ rõhutas Sikkut.

Aasta algusest laienes ka teenuste valik, mida tööandja saab kuni 400 euro ulatuses erisoodustusmaksuta hüvitada. Kui varem said tööandjad katta maksuvabalt taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, logopeedi ja kliinilise psühholoogi teenuseid, siis nüüd lisandus sinna ka hambaravi, massaaž ning psühholoog-nõustajate teenused. Tööandjatel on rohkem paindlikkust maksuvabastuse limiidi kasutamiseks. Varasem 100-eurone kvartalipiirang on nüüd 400 eurot aastas, võimaldades kulusid paremini jaotada. Piirmäär aastas ei muutu.

Tervishoiuspetsialisti juurde jõutakse liiga hilja

Tervisekassa juhatuse esimehe Rain Laane sõnul on tervitatavad kõik muudatused, mis investeerivad inimeste tervise hoidmisse ja haiguste ennetamisse. „Nii vaimne tervis kui ka hambaravi on valdkonnad, kus viimastel aastatel on märgata nõudluse kasvu. Kahjuks jõutakse tervishoiuspetsialisti juurde sageli oma murega staadiumis, mida oleks saanud varasema sekkumisega ära hoida või leevendada. Aitäh kõigile tööandjatele, kes panustavad oma töötajate tervisesse. Loodetavasti aitavad uuendused nende tööandjate hulka suurendada,“ ütles Laane.