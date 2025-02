Pärnu klubikuningas pakib pillid kotti. Kuursaalile otsitakse uut kasutust

Nüüd otsib Kukk endale mantlipärijat Pärnu kuursaalis tegutsevasse öölokaali. 65 000 euro eest saab huviline soetada rendiõiguse, et kuursaalis klubitegevust jätkata. Hinna sees on 800 inimest mahutava klubi sisustus, heli- ja valgustehnika, köögitehnika ja toitlustuse pakkumiseks vajalikud tarvikud.

30 aastat meelelahutusäris toimetanud Marek Kukk ütleb, et taandub Pärnu klubi tegevusest, sest aeg on edasi liikuda. „Minu arvates on see täiesti normaalne nähe, et mingi maja saab teatud aja möödudes uue hingamise ja näo teiste inimeste poolt,“ ütleb ta ja lisab, et ühel omanikul saavad ühel hetkel lihtsalt ideed ja mõtted otsa ning motivatsioon kaob.