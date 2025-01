Ülemiste keskuse juht: „Hea teeninduskultuur on iga poe edu võti“

Ülemiste keskuse juhi Guido Pärnitsa sõnul on just keerulisel ajal eriti tähtis hoida üleval rentnike motivatsiooni. „Iga keskus peab oma rentnikke märkama ja väärtustama nende panust. Kõik see peegeldub ju lõpuks klientide rahulolus ja keskuse üldises edus. Ilma kaupluste ja teenusepakkujateta poleks Ülemiste keskus Tallinna ja Harjumaa elanike seas ülekaalukalt populaarseim ostukoht,“ ütles Pärnits.

Parim pood konkursi punkte kogutakse aasta läbi ja võitjad selgitatakse rohkem kui kümne erineva kriteeriumi alusel, sealjuures on suurima kaaluga on teenindusmonitooringu tulemused. Lisaks arvestatakse käibekasvu, kampaaniates ja keskuse üritustest osavõtmist ning head koostööd keskusega.

Ülemiste 20 juubeliaasta parimaks poeks sai tänavu pesupood Change Lingerie, kellel täitub tänavu keskuse rentnikuna juba 20 aastat. Teise koha pälvis batuudikeskus Trampolino ning kolmandale kohale jäi juveelipood Given. Tunnustused võitjatele anti pidulikult üle Ülemiste keskuse traditsioonilisel rentnike ja töötajate uusaastagalal, mis tänavu toimus Nobeli saalis.

Esikolmik paistis silma kõigis põhikategooriates

Keskuse juht tõi esile, et tänavune esikolmik paistis silma tugevate tulemustega kõigis põhikategooriates. „Change’i puhul väärib erilist tunnustust nende järjepidev kõrgetasemeline klienditeenindus ning äärmiselt aktiivne kaasalöömine keskuse kampaaniates. Trampolino puhul võib välja tuua suurepärase koostöö meie keskusega. Nad on tulnud kaasa nii meie enda sündmustega kui ka korraldanud ise klientidele meeleolukaid üritusi. Given paistis silma aga kvaliteetse teeninduse ja atraktiivse väljapanekuga,“ märkis Pärnits.

„Konkursi võit enam kui kahesaja teenindusasutuse hulgas on suur au ja väga oluline tunnustus Change Lingerie meeskonnale, selle aastatepikkusele, sihikindlale tööle meie missiooni nimel – pakkuda külastajatele parimat ostuelamust,“ sõnas L ́Dolcevita juhataja Janek Birnbaum ning tänas keskust konkursi korraldamise eest.