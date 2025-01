Selver: optimism kandub edasi ka 2025. aastasse

Eelistatakse kampaaniatooteid

Andersoni sõnul on kampaaniatoodete eelistamine saanud juba harjumuseks, mis suure tõenäosusega ka kogu majanduse parema käekäigu korral ei naase enam majanduslanguse eelsetesse suurusjärkudesse. „Turul valitsev tihe konkurents on teine aspekt, sest kaupmehed võitlevad iga kliendi ja ostutšeki rea nimel ning sooduspakkumised on oluline hoog selleks. Klientidel on sellest ainult võita. Kaupmeestele on suureks väljakutseks kasumi teenimine kulude katmiseks, mis laiapõhjaliselt üle enamike kululiikide samuti kallinevad. 2024. aastal kaupmeeste kasumid õhenesid, otsitakse viise efektiivsemaks tegutsemiseks.“