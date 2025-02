KASULIK | Pank selgitab: mida peaks iga kinnisvaraostja kodukuludest teadma?

Kinnisvara igakuised ülalpidamiskulud

Kui plaanid koduvahetust, tasuks arvestada võimalusega, et haldad mõnda aega kahte elamispinda. Näiteks võib juhtuda, et uus kodu pole veel valmis, samas kui vana on juba müüdud ja uued omanikud soovivad võimalikult kiiresti sisse kolida. Sellistes olukordades tuleb olla valmis lisakuludeks, nagu üüripind ja asjade hoiustamiseks laoruum.

Ühistu halduskulud ja remondifond

Uut kodu valides on tähtis uurida kortermaja seisukorda. Kas hoone on renoveeritud? Kas katust, torustikku või elektrisüsteemi on uuendatud? Samuti tasub vaadata, kas ühistul on lähiajal plaanis suuremaid remonditöid ning kuidas need kulud korteriomanike vahel jaotuvad. Kui tead ette, et kulud jagatakse korterite, mitte ruutmeetrite järgi, siis tead võimalikeks vaidlusteks valmis olla. Kui maja energiaklass on madal, võivad kommunaalkulud talvel olla palju suuremad, kui esialgu võiks arvata.