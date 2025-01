Eesti tunnustati Euroopa parimaks tehisintellekti idufirmade ökosüsteemiks

Tunnustus tugevdab Eesti mainet

Startup Estonia juht Vaido Mikheim sõnas, et tunnustus tugevdab Eesti startup-ökosüsteemi rahvusvahelist mainet. „Eesti on väikese rahvaarvuga riik, kuid meil on tõepoolest loodud tugev ja kokkuhoidev startup-ökosüsteem, mis soodustab maailmatasemel innovatsiooni arendamist ning panustab Eesti tehnoloogilisse arengusse. Samas peame arvestama, et meie riigi väiksus tähendab paraku ka talendipuudust ja tihedat konkurentsi kvalifitseeritud tööjõu pärast ehk meie jätkuvaks oluliseks väljakutseks on tagada tehnoloogiate arendamiseks hädavajalik talentide sissevool,“ ütles Mikheim.