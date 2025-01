Kolm märki, mille järgi on börsid jätkuvalt suurte languste suhtes haavatavad

Esmaspäeval langes Nvidia aktsia 17% ning Nasdaqi tehnoloogiaindeks 3,1%.

Investorite ning analüütikute sõnul näitas aset leidnud börsilangus, mis võib juhtuda, kui suurelt tõusule spekuleeriv raha kohtub ootamatute halbade uudistega. Nädala alguses oli selleks Hiina tehisintellekti firma DeepSeek, mille treenimiseks kulus väidevalt kümneid kordi vähem raha kui USA suurfirmadel.

Ohus paistis olevat Nvidia kasumlik äri ning tuulde lastud USA suurfirmade poolt tehtud suurinvesteeringud tehisintellekti arendusse. Isegi, kui langus osutus ajutiseks, on turg jätkuvalt haavatav.

Panused on jätkuvalt suured ja riskantsed

Hoolimata esmaspäevasest langusest jäävad investorid USA tehnoloogiasektori ja president Trumpi maksukärbete osas optimistlikuks. See suurendab riske, kui turu laialdased ootused petetud saavad.

Riske suurendab ka see, et lühiajaliste positsioonide jaoks on laenuraha kasutamine riskifondide (ingl k hedge funds) poolt viimastel kuudel kasvanud ning jõudnud kõrgeima tasemeni alates 2010. aastast, näitavad investeerimispanga Morgan Stanley andmed.

Futuuride lepingutelt võetud andmed näitavad, et kauplejad panustavad endiselt tehnoloogiasektori aktsiaindeksi Nasdaq 100 tõusule. „Kõik on enamvähem ühte kohta kuhjatud. Nad on superoptimistlikud,“ ütles GAMi strateeg Julian Howard Reutersile.

Need trendid teevad mõned pikaajalised rahahaldurid närviliseks ning esmaspäevase languseni viisid just traditsiooniliste varahaldurite müügid, näitavad panga Citi mudelid.

Võlakirjade tootlus heidab aktsiatele kinda

Aktsiaturule võivad negatiivselt mõjuda ka kõrged USA riigivõlakirjade tootlused, kust on praeguseks võimalik teenida üle 5% intressi.

Seejuures on aktsiate riskipreemia ehk lisatootlus, mida investorid aktsiatelt ootavad, langenud detsembris alla nulli. See tähendab, et investorid ei oota aktsiatelt enam suuremat tootlust kui näiteks turvalisematelt valitsuse võlakirjadelt.

