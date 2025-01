KUUS KÜSIMUST | EKRE ladvik käsib liikmetel igal pool tuulikute vastu hääletada. Helme: me ei toeta ühegi tuulepargi rajamist

EKRE juhatus on kuuldavasti andnud piirkondadele korralduse seista kõigi vahenditega tuulearenduste vastu, vajadusel ka koalitsioonide lagunemise hinnaga. Kas see väide vastab tõele ja miks te olete otsustanud selle võitluse nii jõuliselt ette võtta?

See väide on õige. Meie juhatus arutas seda teemat ja oleme taastuvenergia arendamise vastu mitmel põhjusel. Kõige olulisem põhjus on majanduslik – see on kõige kallim elektritootmise viis ja toob kaasa tohutud üldkulud. See pankrotistab meid nii inimestena, ettevõtetena kui ühiskonnana. Lisaks sellele nõuab taastuvenergia eesmärkide täitmine kogu Eesti täisehitamist hiigeltuulikutega. Me ei räägi enam väikestest tuulikutest, vaid Tallinna teletorni kõrgustest rajatistest, mida paigutatakse kümnete kaupa peaaegu igasse valda.