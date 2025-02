Hinnatõus kliente ei peleta. Eesti spaade kasum on aasta-aastalt aina kasvanud

Kalev Spa teenis tunamullu 7 miljonit eurot müügitulu, aasta varem 6 miljonit eurot. Kasumi suurust on spaa suutnud aga aastate jooksul kasvatada: 2022. aastal jäi see 600 000 euro juurde, kuid 2023. aastal ületas juba 1 miljoni euro piiri. Möödunud aasta neljanda kvartali müügitulu jäi Kalev Spal 1,8 miljoni euro kanti.

Mida toob Kalev Spale tänavune aasta? „Prognoosida midagi on keeruline, sest kohalike inimeste ostujõudu, keda külastajatest on ca 17%, mõjutab suuresti nii kasvanud maksukoormus kui ka elukalliduse tõus,“ nendib Lifländer. Ta lisab, et kohalike osakaal on spaakülastajate seas suhteliselt madal.