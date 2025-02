KASULIK | Lõpeta elektri raiskamine. Neli lihtsat viisi, kuidas seda kokku hoida

1. Pärast kasutamist lülita seadmed välja. Paljud seadmed jäävad ooterežiimile, kui neid ei kasutata, ja tarbivad jätkuvalt elektrit. Näiteks teleritel ja arvutitel on sageli indikaatorid, mis näitavad, et seade on ikka veel vooluvõrku ühendatud. Kuigi ooterežiim tarbib vähe energiat, võib see pikas vaates kaasa tuua märkimisväärse kulu. Lahendus: lülita seadmed pärast kasutamist täielikult välja.

3. Kasuta väljalülitatavaid pikendusjuhtmeid. Kui kasutad mitme seadme vooluvõrku ühendamiseks pikendusjuhet, on mõistlik kasutada sellist, mille saab välja lülitada. See võimaldab kõik seadmed ühe klõpsuga välja lülitada. Valgustatud lüliti on ka mugav meeldetuletus, et seadmed on jätkuvalt sees.