Sandra Metsa: ärikinnisvara turul on uus kaalukas müügiargument

Inimese heaolu ja vaimset tervist aitab hoida kogukondlik läbikäimine. Töötajate heaolu eest hoolitsemine on saamas ärikinnisvara turul ka aina olulisemaks müügiargumendiks.

Kuna suuremad kinnisvaraarendajad ehitavad välja suuri ärilinnakuid, siis pakuvad need suurepäraseid võimalusi kogukonna loomiseks. Kui üks ettevõte saab soodustada töötajate vahelist suhtlust enda ettevõtte raames, siis piirkonna arendaja saab sammu veel edasi astuda, ja ühendada erinevatel büroopindadel asuvad üürnikud sidusaks kogukonnaks.

Tegu on tänuväärse tegevusega, kuna hästi toimiv kogukond aitab toetada inimese heaolu väga mitmel moel ja aitab kaasa vaimse tervise hoidmisel. Seda toonitab nii viimane Eesti inimarengu aruanne kui ka riikli poolt loodud vaimse tervise poliitikaid kirjeldav dokument „Vaimse tervise roheline raamat“.

Hästi toimivad kogukonnad toetavad kuuluvusvajadust

Kogukond on üks võimalus tähendusrikaste suhtekeskkondade tekkimiseks, kus inimene saab kogeda kuuluvustunnet ja veeta aega koos teistega. Kuuluvusvajadus on isegi Maslow püramiidi järgi üks inimkonna baasvajadustest, ja hästi toimivad kogukonnad toetavad seda. Seda eriti järjest individualiseeruvas ühiskonnas, kus üksindusest ja näost-näkku suhtluse puudusest on saamas süvenev probleem.