Eesti ettevõte astus uude arengufaasi: Norra partneri osalus osteti välja

Tehinguga paralleelselt allkirjastas Verge Eesti ka litsentsilepingu Norraga, mis annab ettevõttele ainuõiguse õpetada Eestis Verge metoodikale tuginevaid füüsilisi sekkumistehnikaid. See kindlustab Verge Eesti positsiooni valdkonna juhtiva koolitajana ning tagab, et Eestis rakendatavad meetodid vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele.

Fookus verbaalse de-eskalatsiooni mudelile

Verge Eesti on viimastel aastatel panustanud märkimisväärselt verbaalse agressiooniga toimetuleku metoodikate arendamisse. „Meie välja töötatud verbaalse de-eskalatsiooni mudel SAMM annab tööriistad, kuidas konfliktiolukordi rahumeelselt juhtida. See on üha olulisem, kuna verbaalse agressiooniga puutuvad kokku kõik, kes töötavad inimestega – olgu siis hariduses, tervishoius või muudes abistavates ametites,“ rõhutas Demir.

Ettevõtte juht lisas, et Verge Eesti on viimastel aastatel kasvanud stabiilselt. Teenuste järele on nõudlus tõusnud, kuna vajadus turvaliste ja eetiliste sekkumismeetodite järele on suurenenud. Ettevõtte klientideks on laia spektriga organisatsioonid haridussektorist kuni tervishoiuasutusteni. „Eestis pole ühtegi teist teenusepakkujat, kes suudaks pakkuda samaväärseid meetodeid ja oskusteavet,“ märkis Demir.