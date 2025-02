Trump ähvardab Euroopa Liidu vastu kaubandussõda alustada

Donald Trump teatas eile õhtul, et tal on plaanis kehtestada tollitariifid ka Euroopa Liidu (EL) kaupadele. „Kas ma kehtestan EL-ile tariifid? Kas soovite ausat vastust või poliitilist vastust? Absoluutselt, absoluutselt,“ ütles ta ajakirjanikele.

„Euroopa Liit on meid kohutavalt kohelnud,“ lisas Trump.

Euroopa Komisjon on valmis

Trump on varemgi ähvardanud EL-iga kaubandussõda alustada. Viimati postitas ta sotsiaalmeediasse detsembris, et kui Euroopa Liit ei osta USA-lt rohkem naftat ja gaasi, on tariifid tulekul.