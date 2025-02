VIDEO | Trump ähvardab Euroopa Liidu vastu kaubandussõda alustada

Donald Trump teatas eile õhtul, et tal on plaanis kehtestada tollitariifid ka Euroopa Liidu (EL) kaupadele. „Kas ma kehtestan EL-ile tariifid? Kas soovite ausat vastust või poliitilist vastust? Absoluutselt, absoluutselt,“ ütles ta ajakirjanikele.

„Euroopa Liit on meid kohutavalt kohelnud,“ lisas Trump.

Euroopa Komisjon on valmis

Trump on varemgi ähvardanud EL-iga kaubandussõda alustada. Viimati postitas ta sotsiaalmeediasse detsembris, et kui Euroopa Liit ei osta USA-lt rohkem naftat ja gaasi, on tariifid tulekul.

Tema eilne sõnavõtt oli aga esimene kord, kui ta seda kinnitas. Ta ei täpsustanud, millised tariifid millistele kaupadele kehtestatakse, kuid lubas „teha midagi olulist“.

Euroopa Komisjon on öelnud, et on valmis võtma vastumeetmeid, kui Trump tariifid kehtestab.

USA statistikaameti andmeil eksportis EL 2023. aastal USA-sse 576,3 miljardi dollari väärtuses kaupu. See moodustas liidu koguekspordist peaaegu 20 protsenti, tehes USA-st Euroopa liidu suuruselt teise kaubanduspartneri.

Tariifid Kanadale, Mehhikole ja Hiinale

Trump teatas reedel ka, et laupäevast, 1. veebruarist jõustub Kanadast ja Mehhikost pärit kaupadele 25% tollimaks ning Hiina kaupadele 10% tariif.

„Plaanime kehtestada 25-protsendilise tariifi Mehhikole ja Kanadale, sest nad lubavad tohutul hulgal inimesi [USA-sse],“ ütles Trump 21. jaanuaril ajakirjanikele. Presidendi sõnul on just Kanada praegust olukorda väga halvasti kuritarvitanud, süüdistades põhjanaabreid fentanüüli ja illegaalsete migrantide USA-sse lubamises.

Nii Kanada kui ka Mehhiko on teatanud, et vastaksid USA tariifidele omapoolsete vastumeetmetega. Kanada on juba koostanud esialgse nimekirja USA kaupadest ligikaudu 150 miljardi Kanada dollari (105 miljardi USA dollari) väärtuses, millele nad vastuseks tariifid kehtestaksid.

Kanada rahandusminister Dominic LeBlanc kommenteeris, et Trumpi tariifiähvardused „ei ole midagi uut“ ning Kanada on valmis igaks stsenaariumiks. „Ameerika valitsusel oleks viga tariife kehtestada,“ ütles LeBlanc ajakirjanikele.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada