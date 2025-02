Trump kehtestas Kanada, Mehhiko ja Hiina kaupadele kõrged tollimaksud

USA kaks suurimat kaubanduspartnerit – Mehhiko ja Kanada – lubasid kohe kehtestada vastutariifid, samas kui Hiina teatas, et vaidlustab Trumpi sammu Maailma Kaubandusorganisatsioonis ja võtab kasutusele muud „vastumeetmed“.

Trump lubas, et tariifid kehtivad seni, kuni lõpeb fentanüüli, opioidide ja ebaseaduslike immigrantide sissevool USA-sse.

Kanada peaminister Justin Trudeau kinnitas, et Kanada kehtestab omakorda 25% tollimaksu USA kaubale, sealhulgas õllele, veinile ja kodumasinatele. Trudeau hoiatas USA kodanikke, et Trumpi tariifid tõstavad toidu ja kütuse hinda. Ta kutsus kanadalasi üles USA-sse reisimisest loobuma ja USA tooteid boikoteerima.

Mehhiko president Claudia Sheinbaum ütles X-i postituses, et annab oma majandusministrile ülesande rakendada vastutariifid.

Kanada ja Mehhiko on teatanud, et teevad Trumpi tollimaksude teemal koostööd.

Kaubandussõda Euroopa Liiduga

Donald Trump teatas reede õhtul, et tal on plaanis kehtestada tollitariifid ka Euroopa Liidu (EL) kaupadele. „Kas ma kehtestan EL-ile tariifid? Kas soovite ausat vastust või poliitilist vastust? Absoluutselt, absoluutselt,“ ütles ta ajakirjanikele.

„Euroopa Liit on meid kohutavalt kohelnud,“ lisas Trump.

Trump on varemgi ähvardanud EL-iga kaubandussõda alustada. Viimati postitas ta sotsiaalmeediasse detsembris, et kui Euroopa Liit ei osta USA-lt rohkem naftat ja gaasi, on tariifid tulekul.