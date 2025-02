Uuring: hinnad tõusevad Venemaal ametlikest andmetest palju kiiremini

Venemaa statistikaamet teatas, et ametlik inflatsioon oli eelmisel aastal 9,5 protsenti. See on kordades väiksem, kui venelased ise hindavad, selgub Kremlist sõltumatu Levada keskuse jaanuari lõpus avaldatud uuringust.

Rohkem kui kaks kolmandikku vastanutest uskus, et hinnad tõusid eelmisel aastal 15–50 protsenti. Vaid 15 protsenti vastajaid hindas, et inflatsioon oli väiksem kui 15%.

Uuringu kohaselt ei usu venelased ka ametlikke prognoose inflatsiooni aeglustumise kohta. 47 protsenti vastanutest ütles, et hinnad tõusevad ka tulevikus sama kiiresti kui praegu, samas kui 37 protsenti arvas, et inflatsioon kiireneb veelgi. Inflatsiooni aeglustumist uskus vaid 5 protsenti vastajaid.

Hinnatõus on Venemaa presidendi Vladimir Putini jaoks valus teema, kuna ta on Ukraina sõja algusest kuulutanud, et Venemaa majandusel läheb suurepäraselt. Möödunud nädalal viitas uudisteagentuur Reuters aga Putinile lähedastele allikatele, et tegelikult on president riigi majanduse pärast väga mures.