Lätis on tööandjad kindlustanud ligi pooled töötajad, Eestis pea kümnendiku

EKsLi juhatuse liikme Andres Piirsalu sõnul on tööandja ravikindlustus kasvanud pidevalt, kuid arenguruumi on veel küllalt. „Kui Eestis oli möödunud aasta lõpu seisuga tööandja ravikindlustus üheksal protsendil töötajaskonnast, siis Lätis on ligikaudu pooled töötajad ehk 450 tuhat kaetud tööandja ravikindlustusega. Lätis saab tööandja panustada maksuvabalt töötaja tervisesse kuni 750 eurot aastas, meil on see summa aastast 2018 paigal seisnud 400 euro juures,“ ütles Piirsalu ning lisas, et tänu kindlustusele lükkuvad ravijuhud kaugemasse tulevikku või tuleb neid üldse harvem ette tänu ennetuslikule mõjule.