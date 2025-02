Järgivad konkurentide eeskuju: Coop Pank pakub nüüd klientidele plastkaardi asemel virtuaalkaarti

Uudne lahendus on kõigile klientidele tasuta

Virtuaalkaarti saavad tellida nii era- kui ka ärikliendid ning see on sõltumata valitud paketist kõigile Coop Panga klientidele tasuta. Kui kliendil on Coop Panga deebet- või krediitkaart juba olemas, saab ta sama kontoga liita ka virtuaalkaardi, et kasutada seda näiteks reisil või veebipoodides tasumiseks. Samuti võib klient avada endale lisakonto ja siduda sellega virtuaalkaardi, et vähendada pettuste ohvriks langemise riski.