Börsil olev EfTENi kinnisvarafond tahab aktsionäridele maksta rohkem dividendi kui mullu

Veel toob EfTEN välja, et bilansipäeva järgselt esitas fondi tütarettevõttele kuuluv Laagri Hortese aianduskeskuse üürnik, kes seni oli saneerimisel, pankrotiavalduse. Harju Maakohus võttis üürniku pankrotiavalduse menetlusse ja selle läbivaatamine on märtsis käesoleval aastal. Arvestades turuosaliste aktiivset huvi kinnistu vastu, siis edasiseks tegevuseks on alternatiive mitmeid. Laagri Hortese osakaal kontserni konsolideeritud kinnisvarainvesteeringute mahust on alla 1% ning kontserni juhtkonna hinnangul ei põhjusta olemasoleva üürniku pankrotimenetlus märkimisväärset kinnistu õiglase väärtuse langust. Tütarettevõtte pangakontol olevad vabad vahendid 31. detsembri seisuga katavad Laagri Hortese järgmise 17 kuu graafikujärgsed laenu- ja intressimaksed.