Trumpi tariifid kukutasid krüptovaluutasid ja tugevdasid dollarit

Kui eelmisel nädalal kauples ether kohati 3400 dollari juures, siis täna hommikul kauples krüptovaluuta kohati isegi 2330 dollari juures, kuid on kella kümneks jõudnud 2600 dollari juurde. Viimase 24 tunni jooksul on ether kukkunud 15%. Sarnaselt on eelmise nädala tipust kukkunud bitcoin umbes 10%, sh viimase 24 tunni jooksul on populaarseim krüptovaluuta langenud 4% ning kaubeldes hetkel 95 000 dollari juures.