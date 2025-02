Kuidas tänasel tööturul üldse keegi IT-sektorisse siseneda saab?

Kogemuseta inimesel pole tööturul kunagi lihtne olnud ja äsja õpingud lõpetanud arendajad on alati pidanud esimese töökogemuse jaoks vaeva nägema. Tänane olukord erineb varasemast siiski üksjagu. Kui varem võis noore spetsialisti jaoks töökoha leidmine tähendada kümneid kandideerimisi ja veidi ootustes alla tulemist, siis tänane reaalsus on see, et paljudel juhtudel seda päris õiget kohta polegi kuskil ootamas.

See ei tähenda, et juunioritele enam üldse ruumi poleks – on ikka – aga ettevõtted on muutunud veelgi valivamaks ja tee arendusmaailma võib olla varasemast käänulisem. Kuna ettevõtetel ei tule enam tööd uksest ja aknast sisse ning ka kogenud arendajaid liigub rohkem, pole hetkel lihtsalt tarvis suure hädaga võtta seda, keda võtta saab.

Ettevõtted on värbamisel tervikuna ettevaatlikumad ning võimalusel võetakse pardale keegi, kes on end juba kuskil tõestada saanud. Osadel juhtudel värvatakse ka noori või praktikante, kuid suurem osa ettevõtteid on oma sihi pigem kõrgemale seadnud. Osalt seepärast, et olukord lubab, teisalt ka seetõttu, et majanduslikult keerukal ajal tuleb tihti tegeleda keerukamate töödega, millesse noored veel panustada ei suuda. Alati leidub kohti, kuhu noori on vaja, aga neid rolle on hetkel selgelt vähemaks jäänud.

Loevad oskused ja õiged ootused

Seejuures ei tasu aga arvata, et olukord selliseks jääbki või et noortel üldse võimalusi poleks. Majanduse elavnedes elavneb ka tööturg, niisamuti on ettevõtetel ikka pealekasvu vaja. Seda pealekasvu valitakse hetkel eriti hoolikalt ja pole harv, et enne kellelegi nooremarendaja staatuse pakkumist soovitakse inimesega mõnda aega koos töötada mõnes muus kontekstis.

Tööandjad otsivad noortes aina enam midagi erilist ja äratundmist, et inimene on IT-valdkonnast tõeliselt huvitatud. Isiklikud projektid, hästi sooritatud kooliülesanded ja kõiksugu seltsiline tegevus on see, mis aitab tööturul silma paista.