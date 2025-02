Automaksu ootamatu tagajärg: auto Eestist välja müües on võimalik osa registreerimistasu tagasi saada

„Kui eelmise kümnendi lõpus tekitas alkoholiaktsiisi tõstmine ulatusliku piirikaubanduse, siis nüüd võib mootorsõidukimaks elavdada kasutatud autode eksporti Lätti ja Leetu. Toona sõitsid Lätti ainult maksud, nüüd ka eestlaste autod,“ ennustab Uukkivi. Nimelt näevad nii mootorsõidukimaksu seadus kui ka Euroopa Liidu nõuded ette, et kui sõiduk müüakse välismaale ehk kustutatakse Eesti liiklusregistrist, on võimalik mingi osa registreerimistasust tagasi taotleda.

„Neid firmasid võib olla kümneid, kes on valmis hakkama vahendama siinsete kasutatud autode müüki Läti, Leedu või ka Soome turule,“ prognoosib Uukkivi.

Seaduse järgi alla 300 euro suurust summat ei tagastata. Kui sõiduk on olnud Eestis registreeritud alla aasta, ei tagastata registreerimistasu baasosa, mis on sõiduautode puhul 150 eurot ja kuni 3,5-tonnise täismassiga veoautodel 300 eurot. Tagastatav registreerimistasu arvutatakse auto liiklusregistrist kustutamise päeva seisuga, kasutades algseid, tasu maksmise ajal kehtinud määrasid. Tasu tagastatakse üksnes kuni kümne aasta vanuste autode eest, arvestades esmase registreerimise kuupäevast.

Jaanuari esimese kolme nädalaga on auto ostmine Eestis järsult vähenenud – transpordiameti andmetel müüdi kasutatud sõiduautosid kaks ja pool korda vähem kui mullu samal ajal. Veelgi rohkem on vähenenud esimest korda Eestis arvele võetud kasutatud autode müük: selliste tehingute arv on kahanenud üle kolme korra. Uukkivi sõnul jätkub samasugune mõõn ka veebruaris.