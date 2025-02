Airport City sai uue juhi

Veiko Keerberg on seni töötanud Tallinna Lennujaama ja Airport City äripindade arendus- ja müügijuhina. Tema kogemused ning tihe koostöö Airport City partneritega loovad tugeva aluse ettevõtte pikaajaliste strateegiate ja taktikaliste plaanide elluviimiseks. Senine juhatuse liige Teet Raudsep suundus ettevõttest IT-valdkonda.

„Oleme Teet Raudsepale tehtud töö eest väga tänulikud. Teedu juhtimisel käivitati Airport City olulised arendused, komplekteeriti meeskond ja juurutati uusi protsesse, et luua tugev alus edasiseks arenguks,“ ütles AS Tallinna Lennujaama juhatuse esimees Riivo Tuvike. „Samuti oleme väga rahul, et ettevõtte seest kasvas välja uus juht. Veiko on olnud Airport City meeskonna väärtuslik liige, olles selle sünni ja kasvu juures, ning tema panus seniste arenduste puhul on märkimisväärne. Seetõttu oleme lootusrikkad ning usume, et Airport City jätkab tema eestvedamisel jõudsasti ja edukalt valitud kursil.“

„Käesoleval aastal on põhifookus Airport City lõuna-ala kolmel valmival arendusel, mille hoonete kogupind on üle 22 000 ruutmeetri,“ sõnas Airport City juhatuse esimees Veiko Keerberg. „Sügisel avatakse FedEx Express Estonia AS ja DHL Express Estonia AS kaasaegsed lennukaubaterminalid koos büroopindadega. Aasta alguses pannakse nurgakivi õhusõidukite angaarikompleksile, mille valmimine on planeeritud 2025. aasta viimases kvartalis. Angaarikompleksi peamiseks rentnikuks saab Magnetic MRO AS. Paralleelselt käivad ettevalmistused ja läbirääkimised potentsiaalsete partneritega järgmisteks lõuna- ja ida-ala arendusteks. Lähiaastatel ootavad renoveerimist mitmed olemasolevad hooned põhja-alal ning tegeleme ka kõikidel aladel detailplaneeringutega, et tagada tulevikus ehitusõigused erineva funktsiooniga arendustele“ avaldas Keerberg ettevõtte tulevikuplaane silmas pidades.

Airport City ambitsioon on olla Põhja-Euroopa lennukaim ärilinnak, mis ühendab lennujaama pakutavaid äripindu ning lennunduse ja äri vahel tekkivat sünergiat. Linnaku eesmärk on toetada Tallinna lennujaama arengut ja pakkuda atraktiivset keskkonda ettevõtetele, kes soovivad paikneda Eesti ühe peamise transpordisõlme vahetus läheduses. Airport City kinnisvaraportfell hõlmab enam kui 20 arendusprojekti, mis paiknevad 130 hektaril Tallinna lennujaama ümbruses. Lisaks haldab Airport City kinnistuid ka Pärnu, Kuressaare, Tartu, Kärdla, Ruhnu ja Kihnu lennujaamade vahetus läheduses. Uusarendustega on eesmärk luua kvaliteetsed ja energiatõhusad äripinnad, mis soodustavad piirkonna majanduslikku kasvu.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada