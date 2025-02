Lõuna-Euroopa riikide elanikud protesteerivad hinnatõusu vastu ja boikoteerivad jaekette

Süüdistatakse ahnuses

Viimastel kuudel on toimunud Balkani riikides, nagu Serbia, Põhja-Makedoonia ning Bosnia ja Hertsegoviina, toiduainete ja esmatarbekaupade hindade järsu tõusu tõttu ulatuslikud tarbijate meeleavaldused. Paljud tarbijad on korraldanud supermarketite boikotte, kutsudes inimesi üles kindlatel päevadel poes käimisest loobuma, et avaldada jaemüüjatele ja valitsustele hindade alandamiseks survet.

Valitsused on reageerinud erinevalt: mõni on lubanud uurida hinnatõusu põhjuseid ja kaaluda tarbijate kaitsmise meetmeid, teised aga rõhutavad, et hinnad kajastavad globaalseid turusuundumusi ning nende mõjutamise võimalused on piiratud.