Bloomberg: vene oligarhid on hakanud Moskvas luksuskinnisvara kokku ostma

Kolm aastat pärast Ukraina sõja algust viivad Venemaa rikkad oma raha kodumaale tagasi. Selle välismaal kulutamiseks on vähem võimalusi, kuna rahvusvahelised sanktsioonid sunnivad panku karmilt tegutsema. Nii pannakse raha näiteks luksuskinnisvarasse, et maandada inflatsiooni, mis on pärast Ukraina sõja algust Venemaal aina tõusnud.