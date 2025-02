Töötukassa juhi ametikoht osutus oodatust populaarsemaks

Pikalt töötukassat juhtinud Meelis Paavel andis möödunud aasta lõpus teada, et on otsustanud selles ametis enam mitte jätkata, mistõttu kuulutati välja avalik konkurss selle koha täitmiseks. Uue ametitäitja otsingud on täie hooga käimas ning kandideerijaid on oodatust palju rohkem, sõnas Eesti töötukassa nõukogu esimees Aaro Lode.