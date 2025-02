Eesti suurima ärikinnisvara arendaja puhaskasum kasvas üle seitsme miljoni euro

Ülemiste City on Eesti suurim ärikinnisvara arendaja, kellele kuulub 15% turust. Linnaku 30-l hektaril on välja ehitatud 185 000 ruutmeetrit üüritavat büroopinda. Ülemiste City on tööjõumaksude arvestuses Tallinna ja Tartu järel Eesti kolmas majanduslinn, mis kasvab kiirelt – 2023. aasta seisuga töötas, elas või õppis linnakus ligi 18 000 inimest. Ülemiste City ettevõtete kogukäive oli 2023. aastal ligi 2,5 miljardit ja eksport 1,2 miljardit eurot. ÜC mõju Eesti majandusele on oluliselt ja kiiresti kasvanud. Linnaku ettevõtetes töötab 12% välismaalasi.